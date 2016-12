Rottweil Pflichttermin für Schwindelfreie

Gestern morgen staunten nicht wenige Autofahrer, die den Nägelesgraben entlangfuhren, denn es bot sich ihnen ein spektakuläres Bild. Die gigantischen Arme der Hebebühne und der Drehleiter der Feuerwehr umarmten sich gleichsam in luftiger Höhe.

Aber was für den einen ein Hingucker ist, ist für die Wehr laut Gerätewart Hermann Alf schlicht die vorgeschriebene technische Überprüfung der Hebebühne. Diese steht einmal im Jahr an. Eine Fachfirma prüfte in den vergangenen beiden Tagen zusammen mit dem Gerätewart und mit Hilfe der Drehleiter sämtliche Funktionen des Großgeräts bis hin zu den eingebauten Sensoren, denn im Einsatzfall wären Aussetzer fatal. Das Ergebnis wird penibel dokumentiert und dem TÜV vorgelegt, wenn dieser die Hebebühne alle drei Jahre auf Herz und Nieren prüft.