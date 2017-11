Rottweil Pflegenotstand ist kein Großstadtproblem

Von den Anforderungen schier erdrückt

"Es gibt durchaus Leute, die sich in den Pflegeberufen ausbilden lassen", weiß Dieter Gaus. Aber die seien häufig nach vier Jahren aus dem Beruf wieder raus, da sie von den Anforderungen schier erdrückt würden. Bei vier Pflegekräften auf einer Station mit 30 Bewohnern habe man kaum Zeit für den einzelnen Patienten, schildert Peter Hirsch. Zudem sei auch die zunehmende Bürokratie und Dokumentationspflicht ein großes Problem. Und so werde der Beruf für viele, die eigentlich helfen wollten, unattraktiv.

Das müsse man umkehren. "Wir sind jetzt in der Situation, wo Menschen Hilfe benötigen und keine mehr bekommen", so Peter Hirsch. In Schramberg gebe es bereits erste Versorgungsengpässe. Und wenn die ambulanten Strukturen bröckeln würden, dann verlagere sich alles auf den stationären Bereich. Auch das sei nicht zu stemmen. Angehörige seien in solchen Situationen oft hilflos und komplett überfordert. Es sei Zeit endlich gegenzusteuern, so die Forderung. "Uns gehen langsam die Menschen aus", sagt Tamer Öteles. Denn die Leute, die die Berufe erlernen könnten, die wollten nicht mehr, und die anderen könnten es nicht. "Man muss dafür sorgen, dass die Bedingungen wieder besser werden", fordert Ligavorsitzende Mayer. Geld sei hier nicht alles. Da habe sich in den vergangenen Jahren bereits etwas bewegt. Aber die Arbeitsbedingungen vor Ort seien oft unattraktiv. "Die Bedingungen müssen fair sein", so Mayer.

Forderung: mehr Menschen im System

Peter Hirsch ist überzeugt davon, dass es im Gesundheitswesen wieder besser laufen würde, wenn man die Wirtschaftlichkeit hier nicht mehr ansetzen würde. "Die gehört aus dem Gesundheitswesen einfach raus. Hier geht es um Menschen", sagt er. Das Administrative habe man längst abbauen wollen. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Die Dokumentationszeit sei Zeit, die für den Patienten nicht zur Verfügung stehe. "Wir brauchen einfach wieder mehr Leute im System, eine andere Vergütungsstruktur und Arbeitszeitmodelle. Der Pflegeberuf muss wieder zu einem Beruf werden, in dem man das helfen wollen ausleben kann", sagt Gaus.

Einen Lösungsansatz sehen die Ligavertreter in der Wiedereinführung des Freiwilligen Sozialen Jahres für alle jungen Leute. "Das wäre auch wichtig für die Prägung der jungen Menschen." Und es gehe nicht darum hier "billige Arbeitskräfte" zu bekommen. Auch diese Kräfte müssten ordentlich bezahlt werden. Aber über die Heranführung der jungen Menschen an die Thematik könne man eventuell auch mehr Sensibilität in der Gesellschaft für das Thema erreichen.