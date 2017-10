Rottweil Pflastersteine werden oft zum Hindernis

Ruth Gronmayer, selbst im Rollstuhl, und ihr Team arbeiten schon eine ganze Weile an einem Stadtführer "Rottweil barrierefrei" und sammeln dafür in der Datenbank huerdenlos.de neuralgische Stellen, die es in Absprache mit der Stadtverwaltung zu verbessern gilt. In vier Gruppen gingen die Teilnehmer vom Kapuziner aus am Samstagnachmittag in die Innenstadt und erkundeten Straßen und Wege. Jeder durfte mal in einen Rollstuhl sitzen oder einen Rollator ausprobieren, mit dem Ziel herauszufinden, wie man in der Innenstadt zurecht kommt. Zusätzlich wurden Ohrschützer angeboten, um zu simulieren, wie es sich für Personen in der Stadt verhält, die schlecht hören.

Beim Rundgang wurde schnell klar, dass bereits die Ausfahrt vom Kapuzinerparkplatz mit ihrer stark abschüssigen Ecke und quer verlaufenden Ablaufrinne eine erste Schwierigkeit für Rollstuhlfahrer oder jemanden mit Rollator darstellt. Interessanterweise streifen hier auch regelmäßig Autos mit ihrer Frontschürze am Boden, die hinunter in den Stadtgraben fahren – der einzigen Ausfahrtsmöglichkeit.

In der Innenstadt stellen sich regelmäßig die Übergänge von geteerten Bereichen zur Pflasterung als am stärksten durch Umwelteinflüsse in Mitleidenschaft gezogen heraus. Die Kanten brechen auf und dann entstehen Löcher, in den sich etwa die kleinen Vorderräder der Rollstühle verhaken können. Hier wurde deutlich, dass Pflasterung von Straßen und behindertengerechte Wege manchmal nur bedingt in Einklang zu bringen sind.