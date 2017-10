Rottweil Pfister beschwört eine neue Gründerkultur

Die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erfreuten sich dabei an einer Führung durch die imposanten Räume der Kunststiftung Erich Hauser und an aktuellen Themen. So beleuchtete Steuerberaterin Stefanie Eith in ihrer Ansprache verschiedene Thesen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Kunst und Steuern und betonte vor allem die dafür notwendige Begeisterung als wichtige Basis. Im Anschluss veranschaulichte Gunter Heeb auf kurzweilige Weise aktuelle steuerliche Entwicklungen, bevor Business Coach Sabine Abbasi die Gäste mit humorvollem und kritischen Blick in das weite Thema Digitalisierung einführte.

Ernst Pfister, Wirtschaftsminister a. D. und stellvertretendem Ministerpräsident a. D., hob mit seinem Vortrag zum Thema "Deutschland braucht eine neue Gründerkultur!" hervor, welche große Bedeutung beherztes, unternehmerisches Denken und Handeln sowie Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen für die wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche und persönliche Zukunft haben kann. In diesem Zusammenhang würdigte Pfister den Mut und die Entschlossenheit von Steuerberaterin Stefanie Eith, insbesondere ihre Kraft und ihren Fleiß im Rahmen ihrer Unternehmensgründung.