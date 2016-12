Rottweil Pfiffige Tänze beeindrucken nicht nur den Mann in Rot

Das Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Jutta Dönmez und Beate Schnepf zeigte einen Koordinationsparcours der Allerkleinsten, und das Vorschulturnen von Daniela Köhler und Lisa Vogt wartete mit einer fröhlichen Mischung aus Tanz und Turnen auf.

In den Alltag auf hoher See entführten dann die Handball-Minis zusammen mit der F-Jugend mit ihren Trainern Joscha Slongo, Carsten Steiner und Fabian Pfisterer mit ihrem Matrosentanz. Richtig zum Strahlen bringt die Kinderaugen aber immer nur einer, der Nikolaus, der selbstverständlich auch dieses Jahr einen kurzen Besuch in der Turnhalle machte und sich beeindruckt zeigte vom Können und vor allem der Vielzahl des Bühlinger Nachwuchses.

Übungsleiter mit viel Elan