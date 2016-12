Rottweil Peter Stamm: "Mit den Büchern ist es wie mit Spargel"

Nicht mehr lange müssen sich die Gymnasiasten in Baden-Württemberg fragen, ob die gleichnamige Protagonistin aus Stamms Erstlingsroman "Agnes" am Ende nun wirklich tot ist. Für nur noch zwei Jahrgänge zählt das Werk des Schweizer Schriftstellers zu den Pflichtlektüren für das Deutsch-Abitur.

Und doch haben sie an diesem Nachmittag im Festsaal der Gymnasien die einmalige Chance, einen Schriftsteller persönlich kennenzulernen, einen, mit dessen Werk sie sich im Unterricht auseinandersetzen müssen. Ihn können sie nun all das fragen, was man mitunter auch einmal gerne Kafka oder Frisch gefragt hätte. Ob er in seinen Romanen Autobiografisches verarbeite? Ob er die Geschichte und die Figuren jeweils im Voraus plane? Wie lange er an einem Buch schreibe oder ob ihm die Romanverfilmung von "Agnes" gefalle?

Mit Sicherheit spricht Stamm dem einen oder der anderen aus dem Herzen, wenn er im Anschluss an seine Lesung dafür plädiert, dass man Bücher, die einem nicht gefallen, auch nicht zu Ende lesen sollte. Dass so viele junge Menschen "Agnes" nun zwangsweise hätten lesen müssen, freue ihn natürlich trotzdem. "Es ist mein erfolgreichstes Buch, das ist eine Tatsache", gibt er unumwunden zu. "Schließlich wurde es am meisten verkauft."