Rottweil Personalchef gibt nützliche Tipps

Thomas Kienzle, Personalleiter bei der Firma Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH in Vöhringen, gibt in einem Seminar der Agentur für Arbeit praktische Tipps, sodass Bewerbungen zum Erfolg führen. Er geht besonders auf die Fragen ein: "Was muss sein?" und "Was geht gar nicht?" Interessierte Teilnehmer können aber auch Fragen zu anderen Themen rund um die Bewerbung stellen.

Die Veranstaltung im Rahmen der Reihe "BiZ & Donna" findet am Dienstag, 15. November, von 9 bis 11 Uhr im BiZ-Gruppenraum der Agentur für Arbeit, Neckarstraße 100, in Rottweil statt.

Anmeldungen nimmt Nicole Bösch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter Telefon 07721/20 97 12, Fax 07721/ 20 92 00 und E-Mail rottweil- villingen-schwenningen.BCA @arbeitsagentur.de entgegen.