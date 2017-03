Rottweil Perle um Perle vervollständigt sich jeden Sonntag das Armband

In dem Bild von Franz Friedrich ist ein Kreuz in der Form angedeutet, das durch einen Kreis geschlossen wird. Im Mittelpunkt der beiden Kreuzbalken ist das Gesicht Jesu abgebildet. Links und rechts von ihm sind Menschen abgebildet, die sich von Jesus anschauen ließen und in Bewegung gekommen sind. im Unteren Teil des Bildes sind Wünsche an die heutige Kirche, dass sie sich eben auch von dem Blick Jesu anstecken lässt, die barmherzigen Werke Gottes weiter zu führen. Dieser Blick Jesu soll an den Fastensonntagen Thema sein. Dabei sollen Menschen zu Wort kommen, die dies aus dem Leben der Gemeinde wiederspiegeln.

Unterschiedliche gottesdienstliche Angebote gibt es in der Fastenzeit auch für die Jüngsten. Die kleinen und großen Geheimnisse Gottes werden aufgedeckt. Jeden Sonntag in der Fastenzeit gibt es zu den "Perlen des Glaubens" in der Kapellenkirche ab 9.30 Uhr ein Kinderelement in den Gottesdiensten. Am 19. März ab 11 Uhr lädt Auferstehung Christi zum Kindergottesdienst ein. In den Sonntagsgottesdiensten hören sie von vielen Wundern und Heilungen, die in der Bibel stehen. Doch für die Kleinen ist es häufig langatmig und uninteressant. Dabei ist das Evangelium eine ganze Schatztruhe an tollen Geschichten, gespickt mit Abenteuern, Heilungen, Wundern und sogar Raufereien.

"Für jeden ist etwas dabei. Man muss es nur entdecken", meint Gemeindereferent Martin Hensel. Ab 12. März gibt es deshalb wieder jeden Sonntag (außer in den Ferien) das Kinderevangelium im 11-Uhr-Gottesdienst der Auferstehung-Christi-Gemeinde. Kinder, von Kindergarten bis Grundschule, sind eingeladen, in den vorderen Bänken Platz zu nehmen und zum Evangelium mit den Minis in die Sakristei zu gehen, um dort das Evangelium in kindgerechter Form zu hören und dann im Bild festzuhalten.