Rottweil Pendler-Parkplatz an der A 81 wird erweitert

Kreis Rottweil. Das teilte Volker Kauder, Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises, am Donnerstag in Berlin mit. Demnach dürfen sich die Nutzer des Mitfahrerparkplatzes Oberndorf über dessen "zeitnahe Erweiterung" freuen. Erst im April dieses Jahres war auf dem Parkplatz im Rahmen eines Pilotprojektes eine neue Beleuchtungsanlage installiert worden. Weil der Parkplatz seither von besonders vielen Pendler genutzt werde, habe sich daher beim Bundesverkehrsminister für eine zeitnahe Erweiterung eingesetzt, so Kauder. "Es freut mich, dass der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt mir in dieser Woche mitgeteilt hat, dass mit einer Erweiterung der Parkfläche bereits im kommenden Jahr zu rechnen ist." Geplant und betreut wird die Erweiterung vom Regierungspräsidium Freiburg zusammen mit dem Landkreis.