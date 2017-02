Rottweil. Bei der Kabiszunft Rottweil-Altstadt werden am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr die Kinderkärtle für Wurst und Wecken im Gasthaus da Bruno gegen Vorlage der Mitgliedskarte ausgegeben. Am Sonntag, 26. Februar, ist um 9 Uhr Fasnetsmesse in der Pelagius-Basilika. Danach wird die Fasnet ausgeschellt. Am Sonntagnachmittag sind der Kinderball in der Stadthalle ab 16 Uhr nach dem Umzug in der Innenstadt mit dem Musikverein Altstadt und Kinderbeschenkung erste Höhepunkte. Am Fasnetsmontag ist nach dem Narrensprung ein Busverkehr zum Altstädter Narrensprung um 15 Uhr eingerichtet. In der Garage der ehemaligen Malerwerkstatt Gruler gibt es Wurst, Wecken und Punsch gegen Vorlage des Kinderkärtles. Am Dienstagabend wird in der "Altstadtschänke" die Fasnet begraben.