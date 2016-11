Rottweil Pelagiusjugend feiert Christkönigsfest

Rottweil-Altstadt. Der Gottesdienst begann mit dem Einzug von Pfarrer Thomas Böbel und 24 Ministranten. Der Musikverein "Frohsinn" Rottweil-Altstadt spielte dazu "Trumpet Volontary" von Purcell und die Gemeinde sang das Kirchenlied "Gelobt seist du Herr Jesus Christ." Das "Heilig, heilig, heilig" zum Sanctus und das Kirchenlied "Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren" begleitete ebenfalls der Musikverein und trug so zu einer festlichen Atmosphäre bei.

Zum Mittagessen – Kartoffelsalat mit Maultaschen – war das Gemeindehaus gut besucht und auch beim Adventsbasar im Maria-Goretti-Saal konnten die Veranstalter mit dem Verkauf der Advents- und Weihnachtsartikel sehr zufrieden sein. Insgesamt kam beim Adventsbasar und beim Mittagessen ein Betrag von 3750 Euro zusammen.

Schwester Ludbirga hat in ihrem Jahresbericht 2016 an Gisela Bücker geschrieben, dass man in Minda/Simbabwe nach wie vor auf die Hilfe der "deutschen Freunde" angewiesen sei. Dazu zähle auch ganz besonders die PJA aus Rottweil-Altstadt. Wie Schwester Ludbirga berichtet, konnten wieder zweimonatige Kurse in Bauen, Schreinern und Verlegen von häuslichen Stromleitungen angeboten werden. Für zehn Mädchen habe es einen zweimonatigen Kurs in Kochen und Nähen gegeben. Von Juni an seien monatlich Nahrungspakete an Kinderhaushalte ausgeteilt worden. Im August habe es einen viertägigen Kurs über Drogen- und Alkohol-Abhängigkeit gegeben und für 80 Kinder in den Grund- und Hauptschulen sei das Schulgeld bezahlt worden.