Glückselig: So fühlen sich die Oberen der Rottweiler Narrenzunft. Und sie haben allen Grund dazu, angesichts von strahlend blauem Himmel, Sonnenschein, 20 000 Zuschauern und Tausenden Narren. "Es ist eine super Stimmung in der Stadt", befand Narrenmeister Christoph Bechtold schon am Samstag beim Narrenbaumstellen. Da war die Veranstaltung noch nicht einmal offiziell eröffnet. Die Glückseligkeit der Wadelkappen steigerte sich im Laufe des Wochenendes so sehr, dass einige einem Berichterstatter vor lauter Glück um den Hals fielen. Selig halt. Nicht jeder, der am Narrentag doppelt gesehen hat, war betrunken. Das Schwarze Tor gab es zum Viererbund-Treffen tatsächlich zweimal. Einmal an Ort und Stelle – bekanntlich frisch gestylt und endlich wieder hüllenlos –, zum andern am Lieblingskreisverkehr des städtischen Betriebshofs am Kriegsdamm. Den putzen die Damen und Herren ja zu vielen Anlässen fein heraus – etwa zur Fußballweltmeisterschaft. Dieses Mal ziert ein wunderschönes Schwarzes Tor, das in Zusammenarbeit mit der Achert-Schule entstanden ist, den Kreisverkehr. Gegen so eine Art der Kreiselkunst hat auch nach dem Narrentag bestimmt keine Fraktion und keine Behörde was einzuwenden.