Rutschsicher: Tausende Zuschauer stehen am Samstagabend bereits gebannt am Straßenrand und warten auf den Beginn des Sternlaufs – da brandet Jubel auf: Ein Streuwagen des Betriebshofs fährt kurz vor knapp nochmal die Umzugsstrecke ab und sorgt dafür, dass kein Narr ins Rutschen kommt. A sichere Sach’! "Achtung Vegetarier!" Solche Pappschilder sichten die Oberndorfer Schantle tatsächlich am Straßenrand, als sie mit ihrer Wurst anrücken. Natürlich wird auf die Befindlichkeiten der Besucher Rücksicht genommen. Wurst gibt’s nur für Fleischesser! Durstiges Rössle: Als Tierliebhaber beobachtet man ganz genau, wenn ein Rössle von seinen Treibern zum Einkehrschwung geführt wird. Kriegt das Tier auch ordentlich zu trinken? Von wegen. Durstig hängt es an der Tischkante. Und die Treiber lassen sich auch nicht erbarmen: "Des kriegt nix, des nimmt immer zu große Schluck’!" Verkehrschaos – von wegen! Auch wenns ja sonst in Rottweil über die Verkehrslage viel zu schimpfen gibt: Am Narrentag läuft alles reibungslos – den rege genutzten Pendelbussen sei Dank. "Da gibt’s ja noch Parkplätze", staunen Besucher, die am Sonntag kurz vor Umzugsbeginn auf gut Glück in Richtung Innenstadt fahren. Als Geheimtipp erweist sich das Culinara-Parkdeck. Aber auch im Parkhaus ist immer ein Plätzchen frei. Allerdings: In der klirrend kalten Samstagnacht streikt kurzzeitig der Automat an der Schranke und lässt keinen mehr raus. Da hilft nur: Weiterfeiern!