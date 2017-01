Niemand zu Leid, jedem zur Freud’, und nie kann man’s allen recht machen. Klar, die Überlinger haben mächtig Erfahrung beim Stellen von Narrenbäumen – und Anspruch dazu. Den Rottweiler Stolz, der bei Hopt und Schuler vor Säger-Sabotagen-Zugriff sicher verwahrt war, als "Zahnstocher" zu bezeichnen, geht dann doch ein bisschen weit. Wir werden 2020 schauen, ob das "doppelt so groß" in Überlingen wirklich stimmt! Welche nationale Bedeutung der Rottweiler Narrentag hat, zeigt sich daran, dass sogar Spiegel online darüber berichtet. Auf der Internetseite findet sich eine Fotostrecke vom Sternlauf. Das ist großartig. Noch großartiger ist das Schlagwort, das darüber steht: "Karneval in Schwaben." Hu-hu-hu! Kontrolliert: Auf viele Worte verzichtet einer der Besucher gestern am Einlass in die Innenstadt. "Wie sagt man?", fragt er einen Ordner. Spricht’s und zeigt seinem Gegenüber den Vogel. Zum guten Glück trägt der Mann Hut – und daran prangt eine Narrentagsplakette. Einen Schlafplatz in bester Lage hatte sich ein Elzacher Schuttig gesichert. Sein Wohnmobil mit der Aufschrift "Urlaubsflotte" parkte in der Waldtorstraße. Das war clever. Denn wer nahe dran ist, ist schnell zu Hause und kann lange ausschlafen. Kein Wunder, dass die Jalousien am Wohnmobil am Sonntag um 12.53 Uhr noch heruntergelassen waren. Und das nicht, damit keiner das Chaos im Innern sieht. Nein, Herr Schuttig war zu Hause. Das feuerrote Kleidle hing nämlich über die Vordersitze. Ohne Inhalt. Nicht ohne meine Marine gilt bei Weihnachtsmarkt und Fasnet, also auch beim Narrentag. Eine Abordnung des Patenschiffs war zu Gast in Rottweil, unter dem Befehl von Stefan Oeggl. Wohl zum letzten Mal. Nein, keine Kriegserklärung, im Gegenteil, Oeggl gibt den Befehl ab und geht nach San Diego – mit blutendem Herzen wegen der Rottweiler Fasnet. Aber OB Broß gibt Entwarnung: "Auch wenn Du nicht mehr auf dem Patenschiff sein wirst, Du bist in Rottweil, Deiner zweiten Heimat, herzlich willkommen!"