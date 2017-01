Es gibt Situationen, die erlebt man im Leben nur einmal – die eigene Einschulung, den 35. Geburtstag, den Renteneintritt. Oder die Besonderheit, derjenige zu sein, der am Narrentag in Rottweil der Allererste ist, der nach der Wurst eines Oberndorfer Schantles schnappt. Die erste Wurst, und das anderthalb Stunden bevor die Oberndorfer Narren ihr Material ausgegeben bekommen! Entsprechend gut hat das Saitenwürstle geschmeckt. Daran konnte auch die Aussage eines frechen, aber der Redaktion wohl bekannten, Hansels nichts ändern: "Was ist das denn für ein mickriges Würstle!" Schließlich müsste ein Schantle entweder nach einer roten Wurst oder einer Schwarzwurst schnappen lassen. Was soll’s. Das war dennoch die beste Saitenwurst des Narrentags. Danke, liebes Schantle! Jetzt also wäre geklärt, warum die Schuttig sooo rot sind. Einige Elzacher sind, so hört man, in der Nacht zu Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem besonderen Etablissement gestrandet. Am Narrentag hieß es "Stangenhannes". Irgendwann habe eine Dame auf dem Tisch getanzt. Leicht bekleidet. "Aber net so schlimm", sagt ein Schuttig verschämt. Aber rot sind sie geworden – und geblieben. Geizig? Von wegen! Nicht nur die freigiebigen Oberndorfer mit ihrem nie versiegenden Gutsle-, Brezel- und Orangen-Nachschub, auch die als geizig verschrieenen Rottweiler Narren sorgen für Konsum-Glücksmomente. Fragt doch eine Besucherin am Umzug, ob man von den Hansel Orangen bekomme. Nein. Natürlich nicht. "Isch egal, mir sin uus Elzach, do gibt’s nix. Mir freue uns über alles!"