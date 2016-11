Rottweil Partnerstadt erweist die Ehre

Rottweil. Die Delegation aus der italienischen Partnerstadt Rottweils wird angeführt von Antonio Lattanzi. Er war es, der nach dem schweren Erdbeben am 6. April 2009 das Hilfsangebot der Stadt Rottweil annahm. Außerdem sorgte Lattanzi dafür, dass die Rottweiler Helfer in das Erdbebengebiet hineinfahren und das Zeltlager mit rund 130 Betten vor Ort seinen Betrieb aufnehmen konnte.

Mit ihrer Anwesenheit wollen die Gäste aus der Partnerstadt Werner Guhl für dessen unbürokratische Hilfe und den Start einer erfolgreichen Spendenaktion posthum die Ehre erweisen. Guhl verstarb völlig unerwartet am 28. Juni 2015. Um an sein engagiertes kommunalpolitisches Wirken zu erinnern, im Besonderen aber an seinen unermüdlichen Einsatz für den Erhalt und die Pflege der Kultur, kommen am 25. November Rottweiler Künstler in der Kapellenkirche zu einem Gedenkkonzert zusammen. Der ehemalige Bürgermeister war neben städtischen Belangen Zeit seines Lebens der Musik und der Kultur sehr zugetan, war er doch jahrzehntelang selbst Posaunist im Musikverein seiner Heimatgemeinde Bösingen gewesen. Als Bürgermeister und Finanzchef ließ er vor allem in schwierigen Zeiten keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die Musik, der Erhalt und der Ausbau kultureller Institutionen und die Musikerziehung im Besonderen ein unverzichtbarer Bestandteil urbaner Kultur bleiben muss.

Beim Gedenkkonzert werden durch das Mitwirken zahlreicher Künstler verschiedenste Musiksparten vertreten sein, mit Werken von der Renaissance bis zur Neuzeit. Dazwischen werden Texte des deutschen Dichters Hermann Hesse rezitiert, den Werner Guhl sehr geschätzt hat. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden zugunsten der Caritas-Stiftung "Zukunft Familie" sind willkommen. Die Spenden dienen der Anschubfinanzierung eines Projekts der katholischen Sozialstation Rottweil, das sich verstärkt den Kindern psychisch kranker Eltern widmet.