Rottweil Parteitag beeindruckt Duo

Kreis Rottweil. Die beiden Delegierten der Rottweiler Kreis-Grünen, Hubert Nowack und Volker Goerz, erlebten in Münster einen spannenden Bundesparteitag. Es wurde über Zukunftsthemen debattiert, wie Grüne Politik den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken und der zunehmenden Ungleichheit entgegenwirkt werden kann. Nowack, Bundestagskandidat des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, und Volker Goerz, Bundestagskandidat für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar, stimmten dabei dem baden-württembergischen Landeschef Oliver Hildenbrand zu, der sich erfreut über die deutliche Zustimmung der Delegierten zum Kompromissvorschlag zur Vermögenssteuer zeigte: "Eine Politik für den gesellschaftlichen Zusammenhalt braucht eine Politik für den sozialen Ausgleich. Wir Grüne wollen Familien entlasten, Infrastruktur ertüchtigen, öffentliche Einrichtungen sanieren und Kommunen stärken. An diesen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft soll sich das reichste Prozent der Bevölkerung wieder stärker beteiligen. Eine Vermögenssteuer für Superreiche leistet einen wertvollen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir wollen niemanden überfordern, aber wir wollen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache Schultern", hieß die Botschaft.