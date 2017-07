Rottweil Parkplatz-Chaos sorgt für Ärger

Beide Ärgernisse kamen am Mittwoch im Bauausschuss auf den Tisch. Stadtrat Günter Posselt (CDU) erklärte, auf das herrschende Parkchaos an der Stadthalle beim Abi-Ball sei er von mehreren verärgerten Bürgern angesprochen worden. Wenn man die Halle schon vermietet, müsse dann nicht auch gewährleistet sein, dass Besucher dort auch parken können? Posselt sah es als ungünstig an, wenn dann zeitgleich in unmittelbarer Nähe eine zweite, große private Veranstaltung genehmigt wird und es dadurch zu Problemen kommt. So seien Besucher des Abi-Balls von Parkplatzeinweisern der anderen Veranstaltung abgewiesen worden, weil sie keinen passenden "Bändel" hatten.

Firma auf Sportgelände

Hintergrund: Eine Firma aus Rietheim hat am Wochenende einen großen Sporttag für ihre Mitarbeiter veranstaltet und dazu über den Ausrichter, die Trendfactory, die Rottweiler Sportanlagen gemietet. "Die Veranstaltung war für 700 Personen ausgelegt", erklärt Stadt-Pressesprecher Tobias Hermann auf Nachfrage. Zeitgleich habe am Samstagabend der Abi-Ball der Nell-Breuning-Schule in der Stadthalle stattgefunden – ebenfalls mit rund 700 Personen.