Rottweil Parkplätze sind ausreichend vorhanden

Beim Thema Verkehr spielen in Rottweil natürlich mittlerweile der Testturm und möglicherweise die Hängebrücke eine Rolle. Gerade wegen des prognostizierten Touristenansturms war das Büro Kölz ein weiteres Mal in der Stadt unterwegs, um die Parkplatzsituation unter die Lupe zu nehmen. Auf die Frage, ob 200.000 zusätzliche Besucher im Jahr an den Wochenende ausreichend Stellplätze finden, hatte Göran Schmidt vom Büro Kölz eine klare Antwort: "Die Rottweiler Innenstadt hat kein Problem mit dem zukünftigen Besucheraufkommen." Und zwar auch ohne hier weiteren Parkraum zu schaffen. Etwas anders sieht die Empfehlung für das Berner Feld aus. Dort stehen bislang 120 Stellplätze zur Verfügung, die laut Büro Kölz auf 540 aufgestockt werden müssten. Nervosität löste das im Gremium oder in den Reihen der Stadtverwaltung nicht aus: Die Pläne dafür existieren bereits. Vorschläge hatte Schmidt auch parat, was die Verkehrsführung betrifft. Der Groß’schen Wiese könnte dabei besondere Bedeutung zukommen –­ vielleicht als Parkplatz Innenstadt.

Als "sehr gutes", als "schlüssiges" Konzept lobten verschiedene Stadträte die Arbeit des Büros. Es ziehe die richtigen Schlüsse, meinte auch Reiner Hils (FFR). Posselt zeigte sich erfreut über die "gute Botschaft: Wir haben kein Chaos zu erwarten, wenn im nächsten Jahr der Turm eröffnet wird".