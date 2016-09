Rottweil Park-Moral macht in Hausen Probleme

Auf das Halteverbotsschild in der Rotensteiner Straße zur Horgener Straße würde die Mehrheit des Ortschaftsrats gerne verzichten. Es sei nicht mehr sinnvoll und soll demnächst entfernt werden. Neu anbringen lassen will das Gremium hingegen die Fahrbahnmarkierung in Kurvenbereiche der sanierten Ortsdurchfahrt. Weil dort teilweise falsch geparkt wird, komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen. In der Adler-Kurve sollen nun Teilstriche die Sicherheit erhöhen. Das Problem, dass im Ort falsch geparkt wird, soll durch Kontrollen des städtischen Vollzugsdiensts in den Griff bekommen werden. Pfaff forderte die Ortschaftsräte auf, konkrete gefährdende Parksituationen zu melden.

Thema waren in der Sitzung des Ortschaftsrats auch die nach der Bürgerbefragung gebildeten Workshops. Da die Arbeit in den Gruppen mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, an dem man nicht mehr weiterkommt, soll es nun nach der Fasnet zwei Bürgerversammlungen geben. Darin soll über die Ergebnisse der Workshops informiert werden, um gemeinsam mit den Bürgern nach Lösungen zu suchen, wie die Intension der Workshops in Zukunft weitergeführt werden kann.