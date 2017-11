Rottweil Pächter Gerhard Widmer kämpft um Kameralamtsgarten

Die Stadt hat vor, das Grundstück zu kaufen, um dort Parkmöglichkeiten zu schaffen (wir berichteten). Das Land als Besitzer des Gartens hat indes noch nicht entschieden, ob es die Fläche verkaufen will. Thomas Steier, Amtsleiter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Konstanz, sagt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, im Grunde wolle das Land den Kameralmtsgarten nicht verkaufen, sondern behalten. Man sei indes für die städtebaulichen Entwicklungen in Rottweil offen. Es habe Kontakte mit der Stadtverwaltung gegeben, weiterführende Gespräche hätten noch nicht stattgefunden, auch sei noch nicht über den Preis verhandelt worden.

Sollte die Stadt Eigentümerin werden, hätte sie die denkmalschutzrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen. An Privatpersonen indes verkaufe das Land grundsätzlich nicht, so Steier, der betont, eigentlich am Status Quo des Gartens mitten in Rottweil festhalten zu wollen.

Gerhard Widmer, Jahrgang 1956, verweist beim Besuch in unserer Redaktion darauf, dass der Garten seit mehreren Generationen von seiner Familie gepachtet werde. Die Initiative, ihn zu erwerben, scheiterte: "1995 wollten meine Schwester und ich den Garten kaufen und unserer Mutter zum 75. Geburtstag schenken. Dies wurde jedoch wie auch weitere Kaufversuche aus denkmalschutzrechtlichen Gründen vom Landesdenkmalamt abgelehnt", berichtet er.