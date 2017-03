Rottweil P+M-Parkplatz erhält Beleuchtung

Der Parkplatz zum "Parken und Mitfahren" an der Autobahn-Anschlussstelle Zimmern wird rege genutzt. Allerdings ist der Platz mit seinen dunklen Ecken, wie auch andere Pendlerparkplätze an der A 81, immer wieder Ziel von Kriminellen. Im Schutz der Dunkelheit und des dichten Gebüschs brechen sie Autos auf oder – wie bei einem besonders dreisten Fall – montieren bei einem Fahrzeug gleich alle Räder ab.

Gerade Frauen nutzen den Platz in der Dämmerung nur mit mulmigem Gefühl – wenn überhaupt. Der Frauenbeirat Schramberg hatte deshalb schon vor Jahren eine Beleuchtung gefordert. Auch im Kreistag plädierte man dafür. Regierungspräsidium und Bund erkannten jedoch keine Notwendigkeit. Vor genau einem Jahr schilderte Landrat Wolf-Rüdiger Michel frustriert, dass man alle anderthalb Jahre den Bund anschreibe mit der Bitte, die Plätze sicherer zu machen. Und jedes Mal habe man eine Abfuhr erhalten.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder hatte das Anliegen unterstützt. In einem Brief an Verkehrsminister Alexander Dobrindt schilderte er die Situation der Parkplätze an der A 81. "Ich wäre Dir dankbar, wenn wir einmal darüber sprechen könnten, was hier getan werden könnte", hieß es in dem Schreiben.