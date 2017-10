Rottweil Organisten und Chorleiter gesucht

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet in regelmäßigen Abständen Ausbildungsgänge an. Aber auch nach dem Abschluss der Ausbildung stehen zahlreiche Fortbildungsangebote zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an angehende Organisten und Chorleiter und an die, die bereits in einer Gemeinde Dienst tun und sich weiterbilden möchten. Der Unterricht wird von Dekanatskirchenmusikern der Region erteilt.

Am Samstag, 7. Oktober, findet die erste Unterrichtseinheit der kirchenmusikalischen Ausbildung zu einer Teilbereichsqualifikation als Organist oder Chorleiter im Nebenamt statt. Unterricht von 9 bis 12 Uhr ist im Gemeindezentrum St. Silvester in Bühlingen. Interessierte können sich informieren und beim Unterricht hospitieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für den Ausbildungsgang Orgel sind gute Klavierkenntnisse erforderlich. Der Ausbildungsgang Chorleitung richtet sich an Chorsänger. Je nach Vorkenntnissen beträgt die Ausbildungszeit ein bis drei Jahre und wird mit einer Prüfung abgeschlossen.