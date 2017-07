Rottweil Organisationen feiern gemeinsam Aktionstag

Die Initiative zu dieser bislang einzigartigen Veranstaltung ist von den Naturfreunden ausgegangen. Schnell wurde aus der Idee, die ein Team um die Rottweiler Vorsitzende Gisela Burger und den Oberndorfer Vorsitzenden Udo Rosenberg ersonnen hatte, ein Plan. Mit dabei im Team sind neben den Naturfreunden die Awo, SPD, DGB, Kolping, katholische Arbeitnehmerbewegung und die Betriebsseelsorge Rottweil.

In nur wenigen Wochen Vorbereitungszeit wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt: Von 11 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag Live-Musik mit den Troubadös, Bewirtung, Kinderprogramm, geschichtliche Führungen mit Winfried Hecht und Infostände der Organisationen. Die Führungen und das Kinderprogramm beginnen um 14 Uhr. Mit dem Programm am Sonntag ist allerdings noch nicht Schluss. Am Montag, 24. Juli, haben die Schulen die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Anmeldungen für Schulklassen sind noch bis einschließlich Donnerstag, 20. Juli, Per E-Mail an argefdab@gmail.com möglich.