Rottweil Ohne Plakette will kaum einer heim

Genau wie an den närrischen Tagen gelte allerdings: Die Larve bleibt oben. Christoph Bechtold meint damit auf dem Gesicht. So mancher im Publikum interpretiert das genüsslich anders, wie die Lacher zeigen. Kurzum: "Benehmt Euch ordentlich, so wie Ihr es an der Fasnet auch immer tut", fasst der Narrenmeister zusammen, bevor er einen Überblick über das Programm gibt.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit dem Stellen des Narrenbaums. Um 19 Uhr folgt der Nachtumzug. Höhepunkt des Sternlaufs wird das Fackelfeuer der Schuttig auf dem Hauptstraßenkreuz sein. Um Mitternacht ist dann Schluss. Tags darauf beginnt um 9.30 Uhr die Narrenmesse in der Kapellenkirche, bevor ab 10.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert im Kapuziner stattfindet. Um 14 Uhr folgt der große Umzug. Die Narren aus Überlingen, Oberndorf, Elzach und Rottweil stellen sich dafür am Café Herz auf. "Seid bitte rechtzeitig da", mahnt Bechtold.

Bereits am Freitag werden die Ausstellungen "Vierfalt" eröffnet. Um 18 Uhr im Dominikanermuseum, wo die Fasnet im Wandel der Zeit zu sehen ist, und um 19 Uhr im Forum Kunst ("Welt der Larven" von Willi Bucher). Beides sind öffentliche Veranstaltungen. Im Stadtmuseum wird die Schnitzwerkstatt von Erich Hauser gezeigt, und in den Schaufenstern der Geschäfte Narrenbücher und Handhebete (wir berichteten).

Ebenfalls ab Freitag haben die Besen geöffnet. 62 Anmeldungen liegen vor. "Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl", sagt Bechtold und dankt jetzt schon allen, die sich einbringen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann dort sogar durchgefeiert werden.

Während des Narrentags ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Stattdessen verkehren fünf Buslinien von zentralen Haltestellen am Kreisverkehr beim Landratsamt und am Culinara-Kreisel. Wer einen Eintrittsbändel für Zuschaer kauft – er kostet fünf Euro und gilt für beide Umzüge – darf die Busse ebenfalls benutzen. Erhältlich sind die Bändel ab Dreikönig.

Was es gestern Abend schon gibt, sind Plakate zu Narrentag und Viererbund. Und natürlich die Teilnehmer-Plaketten zum Preis von je zwölf Euro. Als Christoph Bechtold zum zweiten Mal darauf zu sprechen kommt, wird es wieder unruhig in der Stadthalle. Seinen Tipp "Geht das in Ruhe an" hören viele wohl nicht mehr. Sie strömen endgültig zu den Verkaufstischen. Es goht dagega!