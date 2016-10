Rottweil Ohne Balkone geht’s nunmal nicht

Rottweil. Die Erleichterung war den Stadträten in der Bauausschusssitzung anzumerken. Es ist kaum mehr nachzuzählen, wie oft das Thema "Bebauung Areal Alte Paketpost" schon auf der Tagesordnung stand. Immerhin wurde mit anderen Investoren schon zweimal ein Anlauf unternommen – was jeweils vor allem an den besonderen Herausforderungen scheiterte, die die sensible Lage des Areals mit sich bringt.

Nach dieser langen Geschichte zeigten sich Stadtverwaltung und Räte nun froh, dass sich der aktuelle Investor auf die Gegebenheiten eingelassen und zur Stange gehalten hat. Was genau gebaut werden soll, wurde nämlich durch eine Mehrfachbeauftragung von Architekturbüros ermittelt. Sie sollten eine "städtebauliche Lösung in zeitgemäßer Architektur" finden und mit dem Neubau eine "Lenkfunktion an der Verbindung vom Nägelesgraben in die historische Innenstadt" schaffen. Der Siegentwurf wurde in den letzten Monaten noch modifiziert und fand nun Zustimmung bei den Räten – mit einigen Abstrichen allerdings.

Die Pläne sehen zwei leicht versetzte Baukörper mit 18 und 20 Metern Länge vor. In den Obergeschossen entstehen 21 Wohnungen, unten ist Platz für Ladenräume, außerdem gibt es eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen. Zum Nägelesgraben hin wird die Fassade durch schmale Fenster aufgelockert, zum Münster hin – der Südseite – sind zahlreiche Balkone vorgesehen. Aus gutem Grund, sagt Oberbürgermeister Ralf Broß. Zu den Anforderungen an modernes Wohnen gehörten Balkone nun mal dazu. "Wir brauchen Wohnungen, die auch bewohnt werden."