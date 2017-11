Rottweil Oft besser als männliche Kollegen

Kreis Rottweil. FU-Bezirksvorsitzende Helga Gund fordert mehr Frauen in der Politik "Politik ist ein männliches Geschäft", hat Helga Gund, Bezirksvorsitzende der Frauen Union Südbaden ihren Vortrag über "Frauen in der Politik" begonnen. Helga Gund war Gast bei der Kreisvorstandschaft der Frauen Union im Kreis Rottweil und referierte im Hotel Link in Oberndorf.