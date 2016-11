Rottweil Öko-Ausgleich macht Probleme – Häuslebauer müssen zahlen

Rottweil. W er Fläche verbraucht, muss an anderer Stelle einen ökologischen Ausgleich schaffen – oder Ökopunkte einsetzen, die er sich woanders bei der Aufwertung von Landschaftsflächen verdient hat. Die Stadt steckt in der Klemme, denn ihr Ökopunktekonto ist leer, Flächen für Ausgleichsmaßnahmen sind Mangelware – gebaut werden soll trotzdem. Damit das große Baugebiet Spitalhöhe (wir berichteten) nicht ins Stocken gerät, muss die Stadt Ökopunkte kaufen.

Die Stimmung am Ratstisch war dementsprechend: "Das Geld tut richtig weh", meinte Jochen Baumann von den Grünen, Jürgen Mehl von der SPD bilanzierte, man habe "die Sache verschlafen" und Reiner Hils (FFR) erklärte: "Die Kröte schluck ich nicht." Die Kröte schlucken müssen übrigens letztlich die Häuslebauer, denn die Kosten für den erforderlichen ökologischen Ausgleich werden auf die Bauplatzpreise umgelegt, erklärte Sandra Graf vom Stadtplanungsamt. Für die Spitalhöhe bedeutet das, dass sich der Bauplatzpreis um 4,76 Euro pro Quadratmeter Nettobauland erhöht. Weil man mit dem Gebiet ohnehin in Verzug ist, sollen die Punkte noch in diesem Jahr erworben werden – bei den 500 000 Euro handelt es sich um eine Verschiebung aus 2017.

Für Reiner Hils ist klar, dass es in Rottweil – mit viel städtischem Wald – eigentlich genug Potenzial gebe, um einen ökologischen Ausgleich zu schaffen. Auch die CDU ist laut Monika Hugger "nicht glücklich" mit der Situation. Dennoch müsse man bedenken, dass auch Ausgleichsmaßnahmen, die die Stadt selbst auf die Beine stellt, nicht umsonst seien.