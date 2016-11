Rottweil Oberbürgermeister: Im Mai 2017 wird gewählt

Auch Broß’ deutlicher Wahlsieg 2009 war eine Überraschung gewesen. Im ersten Anlauf hatte der damalige Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bruchsal 58,6 Prozent der Stimmen erzielt und damit Amtsinhaber Thomas J. Engeser abgeschlagen mit 26,2 Prozent hinter sich gelassen. Damals standen mit Broß, Engeser, Max Burger-Heidger (Grüne, 9,4 Prozent) und Bernd Göggel (CDU, 4,2 Prozent) vier Kandidaten zur Wahl. Wie viele es diesmal sein werden, bleibt abzuwarten. Namen gibt es noch nicht, und einer, dessen Name in dem Zusammenhang immer mal wieder fällt – CDU-Fraktionschef Günter Posselt – winkt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten ab. Er werde nicht kandidieren.

Bevor die Rottweiler im Mai nun wieder zur Oberbürgermeisterwahl aufgerufen sind, steht ihnen allerdings ein weiterer Urnengang bevor: am 19. März findet bekanntlich der Bürgerentscheid zur Hängebrücke statt. Und dann gibt es da noch diese kleine terminliche Besonderheit: Sollte es bei der OB-Wahl zu einem zweiten Wahlgang kommen, findet dieser am 21. Mai statt, wenn ja eigentlich auch der Thyssen-Krupp-Turm eingeweiht werden soll – mit Betonung auf eigentlich, denn die Verzögerungen mit der Membran stellen den Zeitplan derzeit in Frage. Womöglich weiß die Stadt da schon mehr? Oder man nimmt in Kauf, dass es am 21. Mai in Rottweil so richtig eng wird.