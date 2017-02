Rottweil (pn). Wie der Text für die Stellenausschreibung zur Oberbürgermeisterwahl im Mai aussehen soll, hat der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss gestern Abend beschlossen. Das Gremium folgte dabei dem Vorschlag der Stadtverwaltung, den Bürgermeister Christian Ruf als "handelsüblichen Entwurf" bezeichnete, der im Wesentlichen dem bei zurückliegenden Wahlen entspreche. Auf Nachfrage von FWV-Stadtrat Martin Hielscher, wo es denn Abweichungen gebe, verwies Fachbereichsleiter Herbert Walter auf Gesetzesänderungen, die eingearbeitet worden seien. So können sich nun auch Bürger der EU um das Amt bewerben. Enthalten ist in der Ausschreibung übrigens der Hinweis, dass sich der Stelleninhaber wieder bewerbe. Ralf Broß hatte den Sitzungssaal für diesen Tagesordnungspunkt verlassen. Wer nun darauf wartete, dass sich die Freien Wähler dafür aussprechen, diesen Passus zu streichen, um eventuell mehr OB-Kandidaten zu bekommen, wurde enttäuscht. Sie hatten über Facebook aufgerufen, sich in Rottweil zu bewerben, um "die Wahl nicht zu einer reinen Akklamation verkommen" zu lassen. Am Rande der Sitzung indes betonte Arved Sassnick, dass die SPD nicht aktiv nach einem Kandidaten suchen werde.