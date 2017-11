Rottweil OB muss Tore nicht selbst machen

So werden Hierarchien deutlich flacher, die Verantwortungsspannen erweitert und dabei unnötige Schnittstellen vermieden. Die Führungskraft wird so zum Vernetzer und Unterstützer der Mitarbeiter, die die agilen Teams optimal unterstützt, intern und extern vernetzt und konsequent auf die Kunden- und Userbedürfnisse ausrichtet. Der Schlüssel dazu sind adäquat für die digitale Zukunft ausgebildete Menschen, an denen wir jedoch einen echten Mangel haben.

Im Fokus Ihrer Überlegungen stehen klassische Wirtschaftsbetriebe. Wie sind Ihre Erkenntnisse auf kommunale Strukturen übertragbar, will sagen: Was würden Sie dem Rottweiler Oberbürgermeister raten, um die Stadt in die Zukunft zu führen?

Ratschläge sind immer "Schläge", die ich mir nicht anmaße. Jedoch kann ich Herrn Oberbürgermeister Broß (und alle Leser) dazu ermuntern, sich mit der neuen (Führungs-) Welt auseinanderzusetzen. Die Zeit des einsamen Entscheiders ist endgültig vorbei. In einer Studie "Development Leadership for the 21st Century" von Korn und Ferry sagen mehr als 60 Prozent der befragten Führungskräfte, dass Organisationen und Verwaltungen zukünftig von gemischten Teams auf Zeit geführt werden. Entscheidungsbefugnis und Verantwortung werden dabei an die Schlüsselstellen im Netzwerk verlagert. Der Wandel betrifft also nicht nur neue (digitale) Geschäftsmodelle, sondern auch die Art und Weise der Qualität der Führung und Kommunikation. Wer also neue Initiativen und den Wandel will, muss erst den "Sand im Getriebe" entfernen. So reicht es nicht mehr aus, über Zahlen, Daten und Fakten zu führen, sondern er oder sie muss eine "durchlässige" Organisationsstruktur erzeugen, damit die Mitarbeiter die PS auch auf die Straße bringen.

Sind Verwaltungsstrukturen, die sich über Jahrzehnte herausgebildet haben, überhaupt noch in der Lage, adäquat auf die Herausforderungen in der heutigen Zeit und die Anforderungen, die durch Bürger und Unternehmen an sie gestellt werden, zu reagieren?

Verwaltungsstrukturen – auch E-Government oder die sogenannte virtuelle Verwaltung – wirken so lange als Reaktionshemmnisse, solange die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit nicht erkannt und verinnerlicht wird. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Kernstadt nicht ohne die unternehmerischen Leistungen des Umlandes und das Umland nicht ohne die Leistungen der Kernstadt auf Dauer wettbewerbsfähig sind. Es braucht also ein Verständnis für eine gemeinsame Vision, den Willen zur gemeinsamen Lösung und die Bereitschaft, dass alle die dafür notwendigen Aufgaben in umweltgerechter Verantwortung durchführen wollen. Voraussetzung ist dafür ein reger Meinungs- und Gedankenaustausch der Parteien mit dem Bürger, den Unternehmen, Handwerkern – und vor allem, dass die richtig "tickenden Köpfe" miteinander vernetzt werden.

Der OB ist die oberste Führungskraft einer Kommune: Auf welche Tugenden und Eigenschaften kommt es an, um erfolgreich zu führen?

You are what you share! Ein guter Chef muss, um erfolgreich zu sein, die Tore nicht selbst schießen, sondern er versteht sich als Unterstützer seiner Mannschaft, mit der er die Spielregeln und Meilensteine der Projekte und Ergebnisse vereinbart. Er ist Promotor und Facilitator, der seine Mitspieler adäquat qualifiziert und motiviert, damit diese auch die entscheidenden Tore schießen beziehungsweise die besten Ideen und Lösungen für die Stadt, den Kunden und die Umwelt realisieren können. Die Führungskraft, hier also der Oberbürgermeister, muss dabei das Zusammenspiel der Mannschaft – Gemeinderat, Verwaltung – jedoch richtig lesen können. Die Umsetzung neuer Innovationen und (IT-) Lösungen dauert aber in den Kommunen und Betrieben in Deutschland viel zu lange, weil es immer um unterschiedliche Interessen und Erwartungen geht. Gemeinsam ist man jedoch stärker. So braucht es im wesentlichen Tugenden und Eigenschaften wie zum Beispiel Empathie- und Reflexionsvermögen, Lernfähigkeit- und vor allem Entscheidungs- und Vernetzungsfähigkeit. Die Fragen stellte Armin Schulz

Günther H. Schust ist gebürtiger Rottweiler. Der Diplom-Kaufmann und Wirschafts-Ingenieur lebt seit 1985 in München.

Schust ist Partner der IHH International Head Hunters München, Human Performance Consultant und Weiterbildner, Gastdozent an der Universität St. Gallen in der Schweiz, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Kempten/Allgäu, Trainer an der Führungsakademie Bad Harzburg sowie Partner und Dozent der Ludwig-Maximilians-Universität München und Zürich-Wintherthur. Er begleitet namhafte Firmen unterschiedlicher Größe bei der Umsetzung von Performancesteigerungs- und Personalentwicklungsprogrammen in Kooperation mit internationalen Hochschulen.

Schust hat vor Kurzem ein eBook mit dem Titel "Führung 5.0: Intelligent vernetzen – unterstützen – entfalten" veröffentlicht. Es ist kostenlos herunterladbar unter Schust im eVerlag www.bookboon.com.