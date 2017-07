Rottweil (pn). Es mag für manche überraschend gewesen sein, entspricht tatsächlich aber lediglich der Marschroute, die die Stadtverwaltung bei der Nutzung des alten Spitals zur Unterbringung von Flüchtlingen schon immer gewählt hatte: Von Seiten der Stadt gibt es keinen Zeitdruck, St. Anna schnell für den Umbau zum Hotel räumen zu müssen. Wie Oberbürgermeister Ralf Broß in der Ausschusssitzung am Mittwochabend auf den FFR-Antrag (wir berichteten) erklärte, habe man dem Landkreis signalisiert, dass der Mietvertrag bei Bedarf monatlich verlängert werden könnte. Den außergewöhnlich freimütigen Austausch über die Situation zu Beginn der Sitzung, verfolgten zahlreiche von der anstehenden Umsiedlung betroffene Flüchtlingsfamilien. Es blieb aber auch klar: Zuständig ist die Kreisverwaltung, die in der Abwägung ihre Entscheidung getroffen hat, den Mietvertrag nicht ein weiteres Mal zu verlängern.