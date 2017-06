Rottweil Nur noch zwei Altäre in der Pelagiusgemeinde

Infolge des Priestermangels feiern die Christen der Pelagiusgemeinde Rottweil-Altstadt, St. Franz-Xaverius in Göllsdorf und St. Dionysius in Neufra dieses Hochfest schon seit Jahren gemeinsam. Mit dem feierlichen Hochamt begann der Festtag in der Pelagius-Basilika und wurde durch den Musikverein Frohsinn Rottweil-Altstadt, Leitung Axel Zimmermann, und dem Kirchenchor St. Pelagius, Monika Siegel (Orgel) und Klaus Bauer (Leitung), mitgestaltet.

In der Predigt ging Pfarrer Thomas Böbel der Frage nach, wie feierten die Christen vor 2000 Jahren dieses Fest? Dabei erinnerte er an die Geschichte Israel, und diese Erzählungen Israels haben jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Die Fronleichnamsprozession führte die Christen zum ersten Altar in der Römerstraße bei der Kirche (gestaltet von der Pelagiusjugend) und wurde vom Musikverein mit dem "Festmarsch Nr. 2" begleitet. Das Vortragskreuz führte die Prozession an, es folgten die Chorfahnen, die Mädchen mit der Marienstatue, die örtlichen Vereine mit den Fahnenabordnungen, der Kirchenchor, die Jugend mit der Pelagiusreliquie, die Erstkommunionkinder und Kinder, die Blumen streuten, die Ministranten sowie die Laternenträger und das Allerheiligste unter dem Traghimmel, die Pelagiusfahne und die Gemeinde.