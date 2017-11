Region Zahlreiche Notrufe nach Wetterkapriolen

Insbesondere im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Landkreis Tuttlingen und dem Zollernalbkreis wurden zahlreiche umgestürzte Bäume, demolierte Verkehrseinrichtungen und überschwemmte Straßen gemeldet.

Verletzt, teilt die Polizei mit, wurde bislang niemand. In Trossingen (Kreis Tuttlingen) entstand jedoch erheblicher Sachschaden, als ein Baum auf ein Haus und ein davor gepafrktes Auto stürzte. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Land unter heißt es auch in vielen Gemeinden in der Ortenau. Starke Niederschläge ließen die Kinzig über die Ufer treten. In Haslach überwachte die Feuerwehr vor Ort den Pegel des Flusses, in Steinach stehen Teile des Sportplatzes unter Wasser.