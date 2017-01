Rottweil Norovirus legt ganze Familien flach

Besonders gefährlich sei der mit der Krankheit einhergehende enorme Flüssigkeitsverlust für ältere Menschen und kleine Kinder. Eltern müssen Kindergarten oder -krippe über eine Erkrankung ihres Kindes mit dem Norovirus informieren, der Leiter der Einrichtung muss den Fall an das Gesundheitsamt melden. Petra Sostak betont in diesem Zusammenhang, dass bis 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden noch relativ viele Erreger ausgeschieden werden. Wer sein Kind also zu früh wieder in den Kindergarten schickt, riskiert, dass andere angesteckt werden. In Sulz-Bergfelden musste die Grundschule aufgrund zahlreicher erkrankter Schüler und Lehrer vor Weihnachten sogar kurzfristig geschlossen werden.

Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen (aus dem Infoblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung):

Wie werden Noroviren übertragen? Meist über eine Schmierinfektion von Mensch zu Mensch. Dabei werden die Erreger in kleinsten Spuren von Stuhlresten oder Erbrochenem an den Händen weitergetragen. Ansteckend sind auch winzigste Tröpfchen, die während des Erbrechens entstehen. Die Erreger können auch an Gegenständen wie Türgriffen, Handläufen oder Armaturen haften. Rohe Lebensmittel wie Salate, Obst, Krabben oder Muscheln können mit Noroviren belastet sein. Welche Krankheitsanzeichen gibt es? Die Erkrankung beginnt plötzlich mit heftigem Durchfall, Übelkeit und schwallartigem Erbrechen. Dazu kommt häufig ein starkes Krankheitsgefühl mit Bauch- und Muskelschmerzen, gelegentlich mit Fieber und Kopfschmerzen. Die starken Brechdurchfälle können rasch zu einem Flüssigkeitsmangel im Körper führen, welcher sich durch ein ausgeprägtes Schwächegefühl oder Schwindel bemerkbar machen kann. Die Beschwerden klingen meist nach ein bis zwei Tagen vollständig ab. Wann bricht die Krankheit aus und wie lange ist man ansteckend? Nach der Ansteckung bricht die Erkrankung meist schnell aus, in der Regel zwischen sechs Stunden und zwei bis maximal drei Tagen. Die Betroffenen sind hoch ansteckend. Bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden werden relativ viele Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden. Aber auch bis zu zwei Wochen später – in Einzelfällen länger – können Erkrankte die Viren ausscheiden und noch ansteckend sein. Wie kann ich mich schützen? Waschen Sie sich die Hände immer sorgfältig mit Wasser und Seife. Insbesondere nach jedem Toilettengang sowie vor der Zubereitung von Speisen und vor dem Essen. Trocknen Sie die Hände sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab. Dadurch wird verhindert, dass Krankheitserreger aus dem Darm über verunreinigte Hände in den Mund gelangen. Meiden Sie nach Möglichkeit den direkten Kontakt mit Erkrankten bis zwei Tage nach Abklingen der Krankheitszeichen. Benutzen Sie eigene Hygieneartikel und Handtücher. Reinigen Sie Flächen im Umfeld des Erkrankten wie Waschbecken, Türgriffe und Böden regelmäßig mit Einmaltüchern. Das gilt auch für verschmutzte Flächen wie Toiletten. Einmalhandschuhe sind ratsam. Putzen mit gängigen Reinigungsmitteln ist in der Regel ausreichend. Der Einsatz von Desinfektionsmitteln kann erforderlich sein, sofern dies vom Gesundheitsamt oder vom Arzt empfohlen wurde.