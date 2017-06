Rottweil Noch zwei Tage: Der Countdown für die "starter" läuft

Beim Handwerkerforum der Kreishandwerkerschaft Rottweil sind in diesem Jahr gleich sechs Innungen dabei: Maler, Stuckateure, Zimmerleute, Schreiner, Vertreter des Elektrohandwerks und Maurer gewähren Einblicke in ihre Berufe. Für Eltern gibt es am Samstag, 1. Juli, eine Informationsveranstaltung, die von der Agentur für Arbeit organisiert wird. Es gibt zwei Termine – ab 11 Uhr und ab 13 Uhr –, bei denen Eltern wertvolle Tipps und Hilfestellungen zur Ausbildung ihrer Sprösslinge erhalten. Anmeldungen sind per E-Mail an Rottweil.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0741/49 22 24 bis spätestens morgen, 29. Juni, möglich.

Die elfte Auflage der "starter"-Messe wird am Freitag, 30. Juni, um 9 Uhr von IHK-Präsident Dieter Teufel und Bürgermeister Christian Ruf offiziell eröffnet, und ist am Freitag bis 16 Uhr, am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: www.starter-rw.de www.facebook.com/ starter.rottweil