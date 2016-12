Rottweil Noch 43 Tage bis zum Narrentag

Die Gedanken an den kommenden Narrentag sind noch nicht konkret. Man erinnert sich an die letzten Narrentage und mischt diese Erinnerungen mit dem, was kommen könnte. Daraus ergibt sich aber nur ein ungefähres Bild, wie alles ablaufen könnte. Diese Mischung aus angenehmer Rückschau und Unwissenheit was kommt, ist stärker als die Aufregung.

Was macht das Besondere an Narrentagen für Sie aus?

Ganz klar der familiäre Charakter der Veranstaltung. Wir bezeichnen den Narrentag immer als das größte Familienfest im süddeutschen Raum. Alle, also Besucher und Narren, haben das gleiche Interesse: Brauchtum in seiner schönsten und buntesten Form zu wahren und zu leben. Dies ist der Nährboden, auf dem sich dann die Frucht entfalten kann. Und die Frucht das sind 2500 aktive Narren in ihren fantastischen Narrenkleidern, die den frierenden Zuschauern zeigen, wie schön jahrhundertealtes Brauchtum und das Leben sein können.

Seit wann laufen die Vorbereitungen?

Daran erinnere ich mich ziemlich genau. Am 14.5.2013 wurden vom Vorstand der Narrenzunft bei einer Ausschusssitzung in der Liederhalle die Unterausschüsse Bewirtung, Verkehr und Sicherheit, Quartier, Finanzen und Medienarbeit mit Personen bestückt. Es war die letzte Sitzung in der Liederhalle. Deshalb blieb mir auch das Datum im Gedächtnis. Einige Wochen später schloss die Liederhalle ja für immer ihre Pforten. Am Tag nach der Sitzung haben sich bereits die ersten Gruppierungen getroffen, um Arbeitsthemen zu definieren, Zeitpläne festzuzurren und Schätzung zu den Kosten vorzunehmen.

Wie viele Helfer sind an der Organisation beteiligt?

Im engeren Kreis sind die aktiven Mitglieder des Ausschusses in der Pflicht. Da sprechen wir von 23 Ausschuss- und vier Vorstandsmitglieder. Immense Unterstützung erhalten diese dann von unseren Ehrenmitgliedern. Deren Erfahrungsschatz ist eine ganz wichtige Quelle für unser heutiges Tun. So müssen wir oft das Rad nicht neu erfinden. Hilfestellung kommt aber auch von der Zunft nahestehenden Personen. Egal in welchem Bereich Fragen auftauchen, wir können uns über das unglaublich große soziale Netz der Ausschuss-, Ehren-, Vorstandsmitglieder immer an jemanden wenden, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Das kann man fast mit Worten nicht beschreiben, wie dankbar wir dafür sind. Aber auch bei der Suche nach Organisationen und Personen, die uns finanziell unterstützen, um die geschätzten Kosten des Narrentages in Höhe von 120 000 Euro zu schultern, stießen wir überall auf offene Ohren. Liest man jeden Tag die Zeitung und verfolgt die Meinungen und Stimmungen zu wichtigen Themen des Gemeinwesens, so hat man manchmal den Eindruck, Rottweil ist die große Kreisstadt der Bruddler und Nörgler. Aus unserer Sicht kann ich nur sagen, dass dieser Eindruck täuscht. Und wenn wir gerade bei der Stadt sind. Auch hier erfahren wir große Unterstützung. Die Zusammenarbeit könnte besser nicht sein. Kurze Dienstwege, schnelle Antworten, zuverlässige Entscheidungen.

Mit wie vielen teilnehmenden Narren rechnen Sie?

Nach den Informationsveranstaltung in Rottweil, Oberndorf, Überlingen und Elzach sind wir von der immensen Begeisterung für den Narrentag überrascht worden. Wir planen deshalb jetzt mit 2500 Narren. Allerdings ist die Teilnahme der Narren stark vom Wetter abhängig.

Und wie viele Zuschauer werden erwartet?

Hier orientieren wir uns auch an den Zahlen von 2003. Damals drängten sich 20.000 Besucher in der Stadtmitte, um einen perfekten Narrentag zu erleben.

Der Narrentag ist ein Treffen der Zünfte des Viererbunds: Was verbinden Sie mit dem Viererbund?

Der Viererbund ist "Etwas", das einem vorkommt, wie wenn es aus der Zeit gefallen wäre. Ein Anachronismus. Man spürt beim Viererbund noch den Odem längst vergangener Tage. Alle wissen um die Tradition, für deren Erhalt etliche Generationen und einzelne Personen schwer gekämpft haben. Deshalb haben die Freundschaften zwischen den Einzelnen eine Qualität, die man in der heutigen hektischen Zeit schon als außergewöhnlich bezeichnen darf. Alle verfolgen die gleichen Ideale, alle leben die gleiche Strenge des Brauchtums, alle sind aber auch in der Lage, sich treiben zu lassen. Keiner verfällt in Glückspanik. Dadurch wird Nähe möglich, die man sonst so selten findet.

Haben Sie noch Erinnerungen an den letzten Narrentag in Rottweil 2003?

Aber natürlich. Es gibt da ein Bild, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich stand damals als Zuschauer in der oberen Hauptstraße auf der Höhe der heutigen Buchhandlung Greuter. Es war Vollmond, ein sternenklarer Nachthimmel, die letzten Schuttig ziehen an mir vorbei und dann schlägt beim Schuttigfeuer auf der Hauptkreuzung plötzlich eine Flamme hoch. Die Flammenspitze scheint in diesem Moment den Mond, der direkt über dem "Langen Berg" steht, zu kitzeln. Unvergesslich. Heute weiß ich, dass diese Situation den damaligen Stadtbrandmeister fast an den Rande eines Herzinfarktes gebracht hat. Knapp über der Flamme verliefen 2003 nämlich Stromleitungen. Trotzalledem – ein unglaublich imposantes Bild.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich freu mich auf drei Termine besonders: Samstag, 21. Januar, 19.14 Uhr. Ich werde wahrscheinlich am Schwarzen Tor stehen und blicke auf die untere Hauptstraße. Dort müssten dann um diese Zeit die Oberndorfer als erste Zunft mit ihrer Kapelle von der Hochbrücktorstraße kommend einbiegen. Ferner auf Sonntagabend im Kreise meiner Zunftbrüder. Die ganze Last ist dann von den Schultern und alles war hoffentlich perfekt. Und schließlich freu ich mich auf die dem Narrentag folgenden Wochenenden, die ich dann endlich auch mal wieder mit meiner Familie verbringen kann.