Rottweil "Night of the Guitars" in der Markthalle

Rottweil. Echte Klassiker der Rock-Geschichte verspricht die "Night of the Guitars". Musiker aus der Region haben sich zusammen getan, um einen unvergesslichen Abend für das Publikum zu gestalten. Das Konzert findet am 7. Januar in der Markthalle in Rottweil statt. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn des Konzerts um 21 Uhr.