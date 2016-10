Rottweil Neukirch: Junge Frau stirbt bei Unfall auf B 27

Die junge Frau war mit einem gleichaltrigen Mann unterwegs. Unmittelbar nach der Abzweigung nach Zepfenhan geriet der Wagen der beiden nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Die Kollision war so stark, dass das Fahrzeug der Unfallverursacher regelrecht zerrissen wurde, wie es Polizei und Feuerwehr schildern. Warum der Wagen in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei noch unklar. Auch wer von den zwei am Steuer saß, lässt sich noch nicht sagen.

20-Jährige kann nicht mehr gerettet werden

Andere Verkehrsteilnehmer, die an die Unfallstelle kamen, setzten einen Notruf ab. Ein sogenannter First-Responder der Feuerwehr aus Zepfenhan war, seiner Aufgabe entsprechend, als einer der ersten vor Ort. Er versuchte, die junge Frau wiederzubeleben, sie konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die 20-Jährige starb noch am Unfallort. Der 20-Jährige sowie die zwei Insassen des anderen Autos, ein 35 Jahre alter Mann und seine 23-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.