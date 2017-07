Schramberg (sr). Eine Initiative aus Schülern, Lehrern und Eltern hat sich Gedanken über das öffentliche Bild des Gymnasiums Schramberg gemacht. Mithilfe von Umfragen wurden dabei drei Schwerpunkte festgelegt. Hierzu zählen sowohl die enge Kooperation zwischen Lehren, Schülern und Eltern, als auch eine solide Allgemeinbildung, die die Schüler auf die Anforderungen von Studium und Beruf vorbereitet und ihnen somit eine gute Voraussetzung gibt, die Zukunft zu meistern. Die Ergebnisse wurden in dem Slogan "Gemeinschaft – Bildung – Zukunft" sowie in dem neuen Schullogo ausgedrückt. Dieses stelle dar, was die Schule unter Gemeinschaft versteht, etwa Diversität und Zusammenhalt der verschiedenen Menschen, heißt es in einer Mitteilung.