Rottweil Neuer Stoff am Start

Viel ist geschehen in diesen eineinhalb Jahren, in denen Edi Bühler, Volker Basler, Jo Hengstler, Harry Rapp und Stef Hengstler – er war für den zwischenzeitlich in China lebenden Jochen Hube ins Team gerückt – "Frame of Mind" mit neuem Leben erfüllt haben. Das Konzert im April vergangenen Jahres war gewissermaßen der Auftakt. Die Band präsentierte in der Markthalle in Rottweil die Songs von der nie produzierten CD. Und die Musiker fanden Gefallen daran. Es stimmte, die Erinnerung, dass die Dinger "eigentlich ganz gut" gewesen sein müssen, trog nicht. Jazzrock, gerne Funk, auch mal mit einem kräftigen Auftritt auf der Rock-Seite und ohne Berührungsangst vor eingängigen Pop-Sounds gaben die Songs her – und lockten die Musiker wieder ins Studio. Das Material wurde neu abgemischt. Eigentlich sollte so das 1999 angefangene CD endlich doch noch produziert werden, doch auf der Zielgeraden entschieden sich Frame of Mind für eine Abzweigung in die Gegenwart: Es gibt die Songs gratis als Download von der Webseite der Band. Außerdem hat das Quintett neue Songs geschrieben. Einer ist bereits eingespielt und auch abrufbar. Am morgigen Samstag, 8. Oktober, sind Frame of Mind wieder – mit altem neuen und neuem Material – in der Markthalle zu erleben. Das Konzert beginnt um 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr), Karten im Vorverkauf gibt es zu acht Euro (Abendkasse: zehn Euro) unter post@markthalle-rottweil.de.