Rottweil Neuer Bürgerverein sucht das Gespräch

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der TGA-Wagen, der Weinwagen und der Essenspavillion sind im Einsatz.

Mit dieser Hockete will der Verein weiter auf sich aufmerksam machen und Vorschläge für die weitere Arbeit aufnehmen. Als nächsten Termin steht ein Weihnachtsmarkt an der Römerschule am 17. und 18. Dezember auf dem Plan. Daran werden sich die Altstädter Vereine, die Schule und der Kindergarten beteiligen.