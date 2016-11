Rottweil Neuer B14-Knotenpunkt wird jetzt konkret

Rottweil - Die Umgestaltung des Knotenpunktes B 14/B 27 an der Salinenkreuzung in Rottweil wird konkret: Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat jetzt das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Geplant sind der Bau eines dritten Auffahrastes zwischen den Bundesstraßen B 27 und B 14 sowie die Anlage eines neuen Kreisverkehrsplatzes, so das RP in einer Pressemitteilung.