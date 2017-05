Rottweil Neue Stellen gibt es nur, wenn sie die Stadt nichts kosten

Baubereich der größte der Verwaltung

Der größte Bereich der Stadtverwaltung Rottweil ist der Fachbereich 4, Bauen und Stadtentwicklung. 70 Stellen sind es hier. In den zurückliegenden Jahren hat es immer wieder Probleme mit der Arbeitsbelastung gegeben, weil nicht alle Posten besetzt werden konnten. Knapp 37 Stellen hat der Fachbereich 2 mit dem Bürgeramt, der Ordnungs- und Schulverwaltung. Für den Sozial- und Erziehungsdienst weist der Plan zudem über 36 Stellen aus. Im Fachbereich 3 – Kultur, Jugend und Sport – sind es ebenfalls über 36 Stellen. In Walters Bereich der Haupt- und Finanzverwaltung sind es fast 29 und damit nur etwas mehr als im Eigenbetrieb Stadtbau. Der Rest arbeitet im Bereich des Oberbürgermeisters, der Ortsverwaltungen, der allgemeinen Verwaltung sowie im Forst. Wenig überraschend: Den kräftigsten Zuwachs mit fast 16,5 Stellen seit 2012 gab es für die Kinderbetreuung. Mehr als die Hälfte aller neuen Stellen entstanden seither also in den Kindergärten und Schulen.

Die Personalaufwendungen sind ein großer Posten. In den Klausurtagungen zur Haushaltskonsolidierung entstand daher der Grundsatz: "Neue Stellen gibt es nur dann, wenn sie komplett refinanziert sind", berichtet Walter, wie etwa die zwei Architektenstellen, durch die weniger Aufträge an externe Büros vergeben werden müssen, oder eine Stelle bei der VHS für Flüchtlingskurse. Auch beim Personal für die zweite Tourist-Information beim Testturm auf dem Berner Feld, geht die Stadt davon aus, dass es sich durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Führungen, Veranstaltungstickets und Souvenirs selbst trägt.

Abteilungsleiter beginnt am 1. Juli

Darauf bezieht sich übrigens eine von insgesamt fünf Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung, die derzeit oder in wenigen Tagen zu finden sind. Ein neuer Leiter der Abteilung Bauordnung und Denkmalschutz ist zum 1. Juli bereits gefunden. Und auch da: "Wir hatten ein gutes Feld mit neun Bewerbern", weiß Herbert Walter.