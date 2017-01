Rottweil Neue Perspektiven für Landwirte

Kreis Rottweil. Ziegenmilch hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen; die Nachfrage steigt stetig, immer mehr Verbraucher entdecken den milden Geschmack von Ziegenkäse. In der Säuglingsmilchnahrung ist Ziegenmilch als Proteinquelle erst seit 2014 zugelassen.