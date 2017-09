Rottweil Neue Perspektiven eröffnen sich

Rottweil. Auf dem Rottweiler Wochenmarkt bieten Händler allerlei Waren an, Menschen drängen sich an den Ständen. Dennoch bleibt beim Kauf genug Zeit für einen kurzen Plausch. Nur ein paar Straßen weiter geht es am Mittwoch im Sonnensaal des Kapuziners ähnlich kommunikativ zu. Etwa 30 regionale Unternehmen aus Industrie, Handel und aus der Zeitarbeitsbranche sowie Dienstleister präsentieren dort auf der Jobbörse ihre Stellenangebote. Viele Arbeitssuchende nutzen die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch zu überzeugen.

"Es war eine neue Idee: eine andere Art der Kommunikation zu ermöglichen", sagt Klaus Helm, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen. "Eben wie auf einem Marktplatz – oder einem Wochenmarkt."

Nach und nach füllt sich der Saal mit potenziellen Anwärtern auf freie Stellen. Einige lassen sich zunächst durch die Gänge treiben und studieren Stellwände und Unternehmensvertreter aus einiger Entfernung. Andere steuern zielstrebig auf bestimmte Stände zu und suchen das Gespräch.