Rottweil Neue Blicke auf die Stadt

Rottweil. Eines der erklärten Ziele des Forums ist es, die schon fast vergessenen Wanderwege (rund um die Stadt und den Testturm der Firma Thyssen-Krupp Elevator in Rottweil) wieder begehbar zu machen. Durch das Engagement des Vereins soll die Attraktivität der Stadt gesteigert und das historische Stadtbild von Rottweil wieder erlebbar gemacht werden.

Alte Pfade reaktiviert

Neben der praktischen Arbeit (Rodung und Säubern) an den Wegen haben die Aktiven in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Rottweil nicht nur die alten Pfade reaktiviert, sondern diese auch bereits zahlreichen Interessierten – im Rahmen von geführten Wanderungen – präsentiert. So bietet insbesondere der "Höllensteinsaumpfad" die Möglichkeit, das historisch erhaltene Stadtbild aus mehreren Blickwinkeln heraus wieder neu kennenzulernen. Dieses gelte aber genauso für den wieder begehbaren Weg vom Testturm hinunter ins Neckartal.