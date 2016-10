Rottweil Neue Amtschefin

Die Diplomingenieurin war vorher als Amtsleiterin im Landratsamt Freudenstadt auch für Calw und Rastatt tätig. Zuvor wirkte sie als stellvertretende Referatsleiterin in der Fachaufsicht im Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Baden-Württemberg, zuständig für die Flurneuordnungsverfahren in Südbaden. "Mit Frau Helmstädter hat das Landratsamt eine qualifizierte Führungskraft hinzugewinnen können", so Landrat Michel bei der Einsetzung.

Derzeit werden von der Gemeinsamen Flurneuordnungsdienststelle 15 Flurneuordnungen auf rund 22 000 Hektar Fläche in rund 16 300 Flurstücken mit rund 3000 Teilnehmern mit unterschiedlichen Themenstellungen und Zielen bearbeitet. Im Sachgebiet Vermessung werden die Aufgaben Geoinformationssysteme, Katasterfortführung und Führung des Liegenschaftskatasters wahrgenommen.