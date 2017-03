Rottweil Nestel an der Spitze

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Nestel begrüßte neben seinen Kollegen auch Innungsgeschäftsführer Kurt Scherfer, der die Aufgaben des Gesellenausschusses sowie des Gesellenprüfungsausschusses praxisnah erläuterte.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Gesellenarbeit in der Innung durch Nestel stiegen die Teilnehmer in die Neuwahlen ein. Der bisherige Vorsitzende Markus Württemberger, Rottweil, stand nicht mehr zur Verfügung. Zum neuen Vorsitzenden wurde sein bisheriger Stellvertreter, Kfz-Servicetechniker Thomas Nestel aus Neuhausen (Autohaus Truckenbrod in Liptingen) gewählt. Neuer Stellvertreter ist Kraftfahrzeugtechnikermeister Rico Rupprecht, Zimmern, (Fischinger Fahrzeugservice in Böhringen). In seinem Amt bestätigt wurde Kraftfahrzeugtechnikermeister Marco Bucher, Spaichingen, (Autohaus Franz Bader e.K. in Rottweil). Als Ersatzmänner im Ausschuss fungieren: Kraftfahrzeugtechnikermeister Elias Unterweger, Aixheim, (Autohaus Franz Bader e.K. in Rottweil), Kraftfahrzeugmechanikermeister Alfons Müller, Fischbach (Autowelt Schuler in Zimmern-Horgen) und Kraftfahrzeugtechnikermeister Manfred Schneider, Furtwangen (Autohaus Hils in Schramberg).

Alle Genannten arbeiten auch im Gesellenprüfungsausschuss mit, der im Anschluss gewählt wurde. Geschäftsführer Kurt Scherfer bedankte sich bei allen Gesellenvertretern für ihre zuverlässige Mitarbeit bei den Prüfungen.