Rottweil Neckisches gesucht

Wer also was Geeignetes erlebt hat, sollte dies zumindest mit kurzen Stichworten notieren und an die Blättles-Macher Frank Huber, Winfried Hecht und Bodo Schnekenburger oder direkt an die Redaktion des Schwarzwälder Boten übermitteln. Wenn es dazu ein humoriges Foto gibt, lässt sich noch mehr daraus machen.

Die Einsender sollten ferner ihre Anschrift angeben sowie ihre Telefonnummer, damit gegebenenfalls Unklarheiten ausgeräumt werden können. Diskretion ist wie immer zugesichert. Keine Frage ist außerdem, dass auch für das seit 1924 erscheinende Narrenblättle als Zentral-Organ der Rottweiler Fasnet die Devise gilt: Jedem zur Freud, niemand zum Leid.